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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» рассматривает возможность продажи Заха

05 Апреля 2022 • 22:04 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
2.30 3.40 3.10
10.04 16:00

Крайний нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха летом может быть продан в другой клуб.

Контракт 29-летнего вингера истекает следующим летом, при этом в лондонском клубе считают, что заменить опытного ивуарийца способны молодые Майкл Олисе и Эберечи Эзе. Таким образом, боссы «Кристал Пэлас» охотно выслушают предложения по Заха от других клубов этим летом, чтобы не рисковать упустить его бесплатно через год, утверждает Daily Mail.

Уилфрид Заха забил 10 голов за «орлов» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. В общей сложности на его счету 421 матч за клуб во всех турнирах и 79 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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ЛЕСТЕР КРИСТАЛ ПЭЛАС
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