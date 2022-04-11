Патрик Виейра: «Нам еще предстоит многому научиться»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал итог матча против «Лестера».

«Мы прошли долгий путь от первой игры с «Челси» до сегодняшнего дня. Нам еще предстоит многому научиться, и это придет со временем», - сказал он.

Наставник «Пэлас» отметил, что несмотря на поражение, в игре команды есть и положительные моменты.

«Мы знаем, что есть детали, которые нам нужно улучшить, но иногда эти детали приходят со временем… Чем больше эти игроки играют вместе, тем лучше они становятся. Я был очень счастлив против «Арсенала», а сегодня мы проиграли, разочарованы, но есть и положительные моменты», - отметил Виейра.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» в гостях уступил «Лестеру» со счетом 1:2.