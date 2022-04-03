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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» готов продать Мэддисона за 45 млн фунтов стерлингов

03 Апреля 2022 • 23:23 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
2.20 3.45 3.20
10.04 16:00

Согласно источнику, английский «Лестер» отпустит своего полузащитника, если покупатель предложит 45 млн фунтов стерлингов.

Прошлым летом атакующий полузащитник «лис» был связан с переходом в лондонский «Арсенал», однако сделка так и не состоялась. Как утверждает журналист Экрем Конур, «Лестер» оценивает 25-летнего хавбека в 45 млн фунтов стерлингов – этой суммы должно быть достаточно, чтобы убедить клуб расстаться с игроком.

Контракт Мэддисона с «Лестером» действует до лета 2024 года. В 41 матче текущего сезона англичанин записал на свой счёт 13 голов и 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон
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ЛЕСТЕР КРИСТАЛ ПЭЛАС
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окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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