«Лестер» готов продать Мэддисона за 45 млн фунтов стерлингов

Согласно источнику, английский «Лестер» отпустит своего полузащитника, если покупатель предложит 45 млн фунтов стерлингов.

Прошлым летом атакующий полузащитник «лис» был связан с переходом в лондонский «Арсенал», однако сделка так и не состоялась. Как утверждает журналист Экрем Конур, «Лестер» оценивает 25-летнего хавбека в 45 млн фунтов стерлингов – этой суммы должно быть достаточно, чтобы убедить клуб расстаться с игроком.

Контракт Мэддисона с «Лестером» действует до лета 2024 года. В 41 матче текущего сезона англичанин записал на свой счёт 13 голов и 8 результативных передач.