«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Ривер Плейта»

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Ривер Плейта» Энцо Фернандесе, сообщает AlbicelesteTalk.

По информации источника, руководство «горожан» уже общалось с представителями футболиста.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл 9 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 6.5 миллионов евро.

После 30 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 10 апреля, подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч против своего ближайшего преследователя «Ливерпуля». Начало — в 18:30 по московскому времени.