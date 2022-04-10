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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Ривер Плейта»

10 Апреля 2022 • 09:39 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
2.55 3.40 2.75
Через 3 ч. 47 мин.

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Ривер Плейта» Энцо Фернандесе, сообщает AlbicelesteTalk.

По информации источника, руководство «горожан» уже общалось с представителями футболиста.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провёл 9 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Контракт футболиста с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 6.5 миллионов евро.  

После 30 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 10 апреля, подопечные Хосепа Гвардиолы проведут матч против своего ближайшего преследователя «Ливерпуля». Начало  — в 18:30 по московскому времени. 


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ривер Плейт Энцо Фернандес
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10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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