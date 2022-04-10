«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» готов выкупить полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски за 35 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Шведский полузащитник пополнил состав «шпор» в январе нынешнего года на правах аренды. В АПЛ 21-летний футболист провёл 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач Портал Transfermarkt оценивает Кулушевски в те же самые 35 миллионов.

В текущем сезоне итальянской Серии А на счету игрока один забитый мяч и три результативные передачи в 20 проведённых матчах. Футболист сборной Швеции принадлежит «Ювентусу» с 2020 года. Ранее он защищал цвета «Аталанты» и «Пармы».