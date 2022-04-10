«Лестер» победил «Кристал Пэлас»

В матче 32-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Адемола Лукмана и Кирнана Дьюсбери-Холла. Единственный мяч за команду гостей забил Уилфред Заа.

Благодаря этой победе «лисы» обошли в турнирной таблице «Кристал Пэлас» и теперь имеют в активе 40 очков и располагаются на 9-м месте. Их сегодняшний соперник находится на строчку ниже.