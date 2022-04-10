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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» победил «Кристал Пэлас»

10 Апреля 2022 • 18:09 Комментировать
Лестер
2:1
Кристал Пэлас
окончен

В матче 32-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Адемола Лукмана и Кирнана Дьюсбери-Холла. Единственный мяч за команду гостей забил Уилфред Заа.

Благодаря этой победе «лисы» обошли в турнирной таблице «Кристал Пэлас» и теперь имеют в активе 40 очков и располагаются на 9-м месте. Их сегодняшний соперник находится на строчку ниже.

Протокол игры  
Лестер 2:1Кристал Пэлас
(1:0) Лукман Адемола39'   
(2:0) Дьюсбери-Холл Кирнан45'   
  65'Заха Уилфрид (2:1)
Шмейхель КасперДжастин ДжеймсАмарти ДаниэльСёюнджю ЧагларТомас Люк   67'Тилеманс ЮриМенди НампалисДьюсбери-Холл КирнанМэддисон Джеймс  89' (Кастань Тимоти (  89') Дака Пэтсон  76' (Ихеаначо Келечи (  76') Лукман Адемола  77' (Барнс Харви (  77')
Запасные: Олбрайтон МаркПерес АйосеФофана УэслиРикарду Перейра IIЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаВестергор Янник
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл Тайрик   32'  34' (Уорд Джоэл (  34') Куйяте Шейку  58' (Макартур Джеймс (  58') Шлупп ДжеффриАйю ДжорданГаллахер Конор  58' (Эзе Эберечи (  58') Заха УилфридМатета Жан-Филипп
Запасные: Миливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсБентеке КристианБатлэнд ДжекКелли МартинЭдуар Одсонн
10 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Норвич 2:0 Бёрнли 3.10 3.30 2.40
окончен Лестер 2:1 Кристал Пэлас 2.60 3.40 2.75
окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
Идет 73 минута Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
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