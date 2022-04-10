«Лестер» победил «Кристал Пэлас»

В матче 32-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Адемола Лукмана и Кирнана Дьюсбери-Холла. Единственный мяч за команду гостей забил Уилфред Заа.
Благодаря этой победе «лисы» обошли в турнирной таблице «Кристал Пэлас» и теперь имеют в активе 40 очков и располагаются на 9-м месте. Их сегодняшний соперник находится на строчку ниже.
Протокол игры
|(1:0) Лукман Адемола39'
|(2:0) Дьюсбери-Холл Кирнан45'
|65'Заха Уилфрид (2:1)
Шмейхель Каспер•Джастин Джеймс•Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар•Томас Люк • 67'Тилеманс Юри•Менди Нампалис•Дьюсбери-Холл Кирнан•Мэддисон Джеймс 89' (Кастань Тимоти ( 89') •Дака Пэтсон 76' (Ихеаначо Келечи ( 76') •Лукман Адемола 77' (Барнс Харви ( 77')
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик 32' 34' (Уорд Джоэл ( 34') •Куйяте Шейку 58' (Макартур Джеймс ( 58') •Шлупп Джеффри•Айю Джордан•Галлахер Конор 58' (Эзе Эберечи ( 58') •Заха Уилфрид•Матета Жан-Филипп
10 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).