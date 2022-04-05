Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни: «Галлахер может стать отличным игроком для сборной Англии»

05 Апреля 2022 • 13:58 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
2.25 3.40 3.20
10.04 16:00
Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни похвалил полузащитника «Кристал Пэлас» Конора Галлахера, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».
 
«Он игрок, который даёт много энергии, но у него также есть много сопутствующих качества. Я думаю, что он может сыграть большую роль для Англии в будущем. Он может быть таким игроком, как Деклан Райс, двигателем сборной Англии».
 
Напомним, недавно Галлахер получил свой первый вызов в основную сборную Англии. В своём дебютном матче полузащитник оформил ассист и был признан лучшим игроком поединка против сборной Кот Д'ивуара.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэйн Руни Сборная Англии Кристал Пэлас Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
13:58 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Галлахер может стать отличным игроком для сборной Англии»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард хочет, чтобы боссы «Эвертона» выкупили ван де Бека
13:41 · Англия. Премьер-лига
Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит 30 млн евро за Кулушевски
13:33 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией
13:27 · Англия. Премьер-лига
Руни поддержал ван Гала в борьбе с раком
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может продать Аллана
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Заха: «Если мы будем играть так, как хотим, мы можем обыграть кого угодно»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина
12:22 · Англия. Премьер-лига
Форлан: «Манчестер Юнайтед» - лучший вариант, который может быть у игрока»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Жирков: На первой же тренировке «Челси» Терри влетел мне ногой в грудь
12:13 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Арсенал всё ещё впереди за топ-4, но «Тоттенхэм» немного опытнее»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Артета — о травме Тирни: «Есть подозрения на рецидив»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Айю: «Никогда не выигрывал у «Арсенала» 3:0 – это потрясающе!»
Все новости
Рекомендуем