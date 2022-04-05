Руни: «Галлахер может стать отличным игроком для сборной Англии»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни похвалил полузащитника «Кристал Пэлас» Конора Галлахера, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».

«Он игрок, который даёт много энергии, но у него также есть много сопутствующих качества. Я думаю, что он может сыграть большую роль для Англии в будущем. Он может быть таким игроком, как Деклан Райс, двигателем сборной Англии».

Напомним, недавно Галлахер получил свой первый вызов в основную сборную Англии. В своём дебютном матче полузащитник оформил ассист и был признан лучшим игроком поединка против сборной Кот Д'ивуара.