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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джордан Айю: «Поплатились за то, что плохо начали игру»

11 Апреля 2022 • 09:18 Комментировать
Лестер
2:1
Кристал Пэлас
окончен

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джордан Айю прокомментировал результат матча против «Лестера».

«Я чувствую, что мы плохо начали игру. Мы поплатились за это и пропустили два мяча», — сказал Айю журналистам после игры.

Футболист отметил, что впереди команду ждет кубковый матч против «Челси», к которому нужно хорошо подготовиться.

«Самое главное, что это произошло сейчас, а не против «Челси». Теперь у нас есть неделя на подготовку к «Челси», и мы сделаем все, что в наших силах», - отметил Айю.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» проиграл «Лестеру» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Джордан Айю
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