Джордан Айю: «Поплатились за то, что плохо начали игру»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джордан Айю прокомментировал результат матча против «Лестера».

«Я чувствую, что мы плохо начали игру. Мы поплатились за это и пропустили два мяча», — сказал Айю журналистам после игры.

Футболист отметил, что впереди команду ждет кубковый матч против «Челси», к которому нужно хорошо подготовиться.

«Самое главное, что это произошло сейчас, а не против «Челси». Теперь у нас есть неделя на подготовку к «Челси», и мы сделаем все, что в наших силах», - отметил Айю.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» проиграл «Лестеру» со счетом 1:2.