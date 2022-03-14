Мойес отказался комментировать травмы Антонио и Крессвелла

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не стал отвечать определенно на вопросы журналистов о состоянии нападающего Майкла Антонио и защитника Аарона Крессвелла.

«Я еще не знаю. Но даже если бы знал, я бы не сказал, потому что не хочу чтобы в «Севилье» знали о состоянии их здоровья», - сказал Мойес.

Оба игрока покинули поле во втором тайме матча 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы». В частности, Антонио был заменен после того, как упал на землю, схватившись за заднюю часть бедра.

«Вест Хэм» примет «Севилью» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в четверг. Первая игра закончилась победой испанского клуба со счетом 1:0.