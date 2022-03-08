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Шерингем: «Райс – лучший полузащитник в мире»

08 Марта 2022 • 00:47 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
2.10 3.35 3.55
13.03 17:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Тедди Шерингем считает полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса лучшим в мире на своей позиции.

«Он обладает всеми качествами, необходимыми центральному полузащитнику: понимание игры, скорость, контроль мяча, передачи, игра в отборе и умение подключаться к атаке. Его можно сравнить со Стивеном Джеррардом, – считает Шерингем. – Райс – лучший полузащитник в мире, он был бы идеальной заменой Погба в «МЮ». Поль – талантливый парень, но у него неправильный характер», – приводит слова экс-нападающего Talksport.

23-летний Деклан Райс провёл в текущем сезоне 34 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 голевыми пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Тедди Шерингем Деклан Райс
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