Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Тедди Шерингем считает полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса лучшим в мире на своей позиции.

«Он обладает всеми качествами, необходимыми центральному полузащитнику: понимание игры, скорость, контроль мяча, передачи, игра в отборе и умение подключаться к атаке. Его можно сравнить со Стивеном Джеррардом, – считает Шерингем. – Райс – лучший полузащитник в мире, он был бы идеальной заменой Погба в «МЮ». Поль – талантливый парень, но у него неправильный характер», – приводит слова экс-нападающего Talksport.

23-летний Деклан Райс провёл в текущем сезоне 34 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 голевыми пасами.