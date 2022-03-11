«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника сборной Англии

Кэлвин Филлипс может сменить «Лидс Юнайтед» на «Астон Виллу».

Бирмингемский клуб планирует усиление полузащиты в летнее трансферное окно. Зимой «Вилла» безуспешно пыталась подписать Ива Биссума из «Брайтона» и Родриго Бентанкура из «Ювентуса». Последний в итоге оказался в «Тоттенхэме».

Новой трансферной целью Стивена Джеррарда, по информации Daily Mail, стал центральный полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс. Вопрос смены клуба будет особенно актуальным для 26-летнего игрока в случае вылета «Лидса» из английской Премьер-лиги.

Филлипс оценён ресурсом Transfermarkt в 40 млн евро. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей за «Лидс», отличившись 1 голом. Не появляется на поле с декабря из-за травмы подколенного сухожилия.