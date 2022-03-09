«Астон Вилла» собирается выкупить Коутиньо у «Барселоны»

«Астон Вилла» планирует выкупить, арендованного у «Барселоны», полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство бирмингемцев удовлетворено выступлениями бразильца в нынешнем сезоне, поэтому рассчитывает оставить игрока в своей команде. Однако английский клуб хочет подождать до мая. «Астон Вилла» имеет возможность активировать опцию выкупа футболиста, заплатив 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний Коутиньо провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

За бирмингемцец полузащитник выступает с января нынешнего года. Ранее, помимо «Барселоны», он защищал цвета «Интера», «Эспаньола», «Ливерпуля» и «Баварии».