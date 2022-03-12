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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Барселоны» может оказаться в «Вест Хэме»

12 Марта 2022 • 00:11 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
2.25 3.30 3.25
13.03 17:00

Вингер итальянского «Удинезе» Херард Делофеу может продолжить карьеру в Англии.

27-летний испанец проводит один из лучших сезонов в карьере, чем заслужил внимание со стороны клуба английской Премьер-лиги. По данным Mundo Deportivo, интерес к Делофеу проявляет «Вест Хэм». Ожидается, что руководство «Удинезе» будет готово расстаться с игроком приблизительно за 20 млн евро.

Делофеу уже знаком с английским футболом: ранее он защищал цвета «Эвертона» и «Уотфорда», за которые провёл в сумме более 100 матчей в Премьер-лиге.

В текущем сезоне воспитанник «Барселоны» отметился 8 голами и 2 голевыми передачами в рамках Серии А за «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Вест Хэм Херард Делофеу
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ВЕСТ ХЭМ АСТОН ВИЛЛА
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