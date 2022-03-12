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Джеррард мечтает заполучить Луиса Суареса

12 Марта 2022 • 04:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
2.25 3.30 3.25
13.03 17:00

Наставник английской «Астон Виллы» Стивен Джеррард мечтает заполучить нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, контракт которого с мадридским клубом истекает нынешним летом. Джеррард постепенно пытается собрать вокруг себя людей, с которыми он успешно взаимодействовал еще в качестве игрока - в частности, второе дыхание при нем открылось у Фелипе Коутиньо, которого многие уже поспешили позабыть. Об интересе Джеррарда к Суаресу сообщает итальянский репортер Никола Скира.

Суарес выступал с Джеррардом в «Ливерпуле» с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Барселону», а Джеррард спустя год завершил карьеру футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Луис Суарес Астон Вилла
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