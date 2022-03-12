Джеррард мечтает заполучить Луиса Суареса

Наставник английской «Астон Виллы» Стивен Джеррард мечтает заполучить нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, контракт которого с мадридским клубом истекает нынешним летом. Джеррард постепенно пытается собрать вокруг себя людей, с которыми он успешно взаимодействовал еще в качестве игрока - в частности, второе дыхание при нем открылось у Фелипе Коутиньо, которого многие уже поспешили позабыть. Об интересе Джеррарда к Суаресу сообщает итальянский репортер Никола Скира.

Суарес выступал с Джеррардом в «Ливерпуле» с 2011 по 2014 год, после чего ушел в «Барселону», а Джеррард спустя год завершил карьеру футболиста.