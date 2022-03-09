Джеррард: «Решение по Коутиньо ещё не принято»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что вопрос дальнейшего пребывания Коутиньо в клубе после окончания сезона пока не решён.

Недавно появилась информация о желании «Виллы» выкупить Коутиньо у «Барселоны». Наставник команды призывает не забегать вперёд.

«Мы знаем, что Коутиньо – игрок мирового класса, когда он находится на кураже. Сейчас нет смысла принимать какие-то решения – нужно просто наслаждаться его футболом и помогать ему поддерживать кондиции до окончания сезона», – заявил Джеррард в интервью Sky Sports.

Филиппе Коутиньо выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, рассчитанной до июня. Бирмингемский клуб имеет возможность выкупить 29-летнего бразильца у «Барселоны» за 40 млн евро.