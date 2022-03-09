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Джеррард: «Решение по Коутиньо ещё не принято»

09 Марта 2022 • 23:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Астон Вилла
2.15 3.35 3.50
13.03 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что вопрос дальнейшего пребывания Коутиньо в клубе после окончания сезона пока не решён.

Недавно появилась информация о желании «Виллы» выкупить Коутиньо у «Барселоны». Наставник команды призывает не забегать вперёд.

«Мы знаем, что Коутиньо – игрок мирового класса, когда он находится на кураже. Сейчас нет смысла принимать какие-то решения – нужно просто наслаждаться его футболом и помогать ему поддерживать кондиции до окончания сезона», – заявил Джеррард в интервью Sky Sports.

Филиппе Коутиньо выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, рассчитанной до июня. Бирмингемский клуб имеет возможность выкупить 29-летнего бразильца у «Барселоны» за 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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