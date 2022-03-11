Оуэн: «Джеррард может вывести «Астон Виллу» в еврокубки»

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн впечатлён работой, которую проделал Стивен Джеррард после прихода в «Астон Виллу».

Бирмингемский коллектив одержал 8 побед в 16 матчах английской Премьер-лиги под руководством знаменитого экс-полузащитника «Ливерпуля», что позволило подняться из нижней части турнирной таблицы на девятую строчку.

«Похоже, «Астон Вилла» находится на пороге чего-то особенного. У клуба серьёзные амбиции, а Стиви [Стивен Джеррард] и его тренерский штаб пришлись ко двору. В этом сезоне они вряд ли доберутся до еврокубковых мест из-за плохого старта, но я вполне могу представить такой расклад в следующей кампании», – цитирует Оуэна Daily Mail.

Стивен Джеррард, напомним, возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2021 года. Ранее он работал в шотландском «Рейнджерс».