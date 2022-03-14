Джеррард: «Вест Хэм» преподал мне урок»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился своими мыслями после игры с «Вест Хэмом».

«Я не думаю, что игроки «Вест Хэма» более техничные или творческие, но то, как они играют при стандартах и навесах – это сделало разницу сегодня», - сказал Джеррард в интервью Birmingham Live.

Тренер «Астон Виллы» отметил, что многому научился в этой игре.

«Каждую игру вы анализируете, особенно когда вы новичок в этой работе», - добавил он.

В матче АПЛ «Астон Вилла» уступила в Лондоне «Вест Хэму» со счетом 1:2.