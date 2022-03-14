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Джеррард: «Вест Хэм» преподал мне урок»

14 Марта 2022 • 00:04 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Астон Вилла
окончен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился своими мыслями после игры с «Вест Хэмом».

«Я не думаю, что игроки «Вест Хэма» более техничные или творческие, но то, как они играют при стандартах и навесах – это сделало разницу сегодня», - сказал Джеррард в интервью Birmingham Live.

Тренер «Астон Виллы» отметил, что многому научился в этой игре.

«Каждую игру вы анализируете, особенно когда вы новичок в этой работе», - добавил он.

В матче АПЛ «Астон Вилла» уступила в Лондоне «Вест Хэму» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Стивен Джеррард Астон Вилла
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