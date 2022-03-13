Боуэн выбыл на две недели

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн выбыл как мимнимум на две недели. Это означает, что он сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи», а также пропустит матч АПЛ против «Тоттенхэма».

25-летний футболист является ключевым игроком в команде Дэвида Мойеса. В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах.

«Вест Хэм» проиграл первую встречу 1/8 финала «Севильи» со счетом 0:1. Полузащитник получил травму до этого матча и врачи долго не могли понять характер повреждения.