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Боуэн выбыл на две недели

13 Марта 2022 • 22:38 Комментировать
Вест Хэм
...
Севилья
2.05 3.45 3.60
17.03 23:00

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн выбыл как мимнимум на две недели. Это означает, что он сможет принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи», а также пропустит матч АПЛ против «Тоттенхэма».

25-летний футболист является ключевым игроком в команде Дэвида Мойеса. В этом сезоне он забил 12 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах.

«Вест Хэм» проиграл первую встречу 1/8 финала «Севильи» со счетом 0:1. Полузащитник получил травму до этого матча и врачи долго не могли понять характер повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн
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ВЕСТ ХЭМ СЕВИЛЬЯ
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окончен Саутгемптон 1:2 Уотфорд 1.58 4.15 5.80
окончен Лидс 2:1 Норвич
окончен Арсенал 2:0 Лестер 1.50 4.60 6.30
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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