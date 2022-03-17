Выход Антонио и Крессуэлла против «Севильи» под вопросом, Боуэна не будет точно

«Вест Хэм» может не досчитаться сразу трех основных игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи». Джаррод Боуэн пропустит игру из-за травмы, состояние нападающего Майкла Антонио и защитника Арона Крессуэла пока под вопросом.

«Они не тренировались с командой в среду, но немного потренировались с тренерами по физподготовке. Мы подождем и оценим их в четверг», - сказал главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

Мойес добавил, что не будет называть стартового состава на матч вплоть до позднего вечера.

Игра между «Вест Хэмом» и «Севильей» пройдет в четверг, 17 марта.