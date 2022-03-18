Лопетеги: Поздравляю «Вест Хэм», отличная команда!

Главный тренер «Севильи» прокомментировал ответную игру 1/8 Лиги Европы против «Вест Хэма».

«Это был тяжелый матч против хорошей команды из Премьер-лиги, которая поставила нас в сложную ситуацию», — вздыхает Лопетеги.

Он добавил, что «Севилья» пыталась конкурировать, футболисты старались показывать все, на что способны, но «Вест Хэм» был сильнее.

«Мы должны поздравить «Вест Хэм». Они отличная команда», - подытожил тренер «Севильи».

«Вест Хэм» обыграл испанский клуб по сумме двух встреч и пробился в четвертьфинал турнира.