Антонио считает, что «Вест Хэм» может выиграть Лигу Европы

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода лондонской команды в четвертьфинал Лиги Европы.

Майкл сказал, что этот сезон для «молотобойцев» похож на сбывшуюся мечту. Нападающий отметил, что «Вест Хэм» никого не боится и готов сыграть с кем угодно в следующем раунде плей-офф. Антонио добавил, что лондонский клуб вполне может замахнуться на победу в Лиге Европы.

Напомним, что по сумме двух матчей «Вест Хэм» обыграл «Севилью» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.