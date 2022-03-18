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Лига Европы

Антонио считает, что «Вест Хэм» может выиграть Лигу Европы

18 Марта 2022 • 09:18 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Севилья
окончен после доп. времени

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился с журналистами своим мнением по поводу выхода лондонской команды в четвертьфинал Лиги Европы.

Майкл сказал, что этот сезон для «молотобойцев» похож на сбывшуюся мечту. Нападающий отметил, что «Вест Хэм» никого не боится и готов сыграть с кем угодно в следующем раунде плей-офф. Антонио добавил, что лондонский клуб вполне может замахнуться на победу в Лиге Европы.

Напомним, что по сумме двух матчей «Вест Хэм» обыграл «Севилью» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Вест Хэм Майкл Антонио
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