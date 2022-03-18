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Лига Европы

Андрей Ярмоленко добил «Севилью» и вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы

18 Марта 2022 • 01:34 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Севилья
окончен после доп. времени

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» гостила в Лондоне у «Вест Хэма».

Протокол игры  
Вест Хэм 2:0Севилья
(1:0) Соучек Томаш39'   
(2:0) Ярмоленко Андрей112'   
Ареола АльфонсДжонсон БенДоусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл Арон   117'Соучек ТомашРайс ДекланЛансини Мануэль   34'  115' (Ноубл Марк (  115') Форнальс Пабло  119' (Диоп Исса (  119') Антонио Майкл  120' (Фредерикс Райан (  120') Бенрахма Саид  88' (Ярмоленко Андрей (  88')
Запасные: Масуаку АртурАлез АджиболаКрал АлексВлашич НиколаФабьянски ЛукашЧестерс ДэниэлРэндолф ДарренПеркинс Сонни
Буну ЯссинНавас Хесус  106' (Монтьель Гонсало (  106'   120') Кунде ЖюльГудель Неманья  111' (Кармона Хосе Анхель (  111') Аугустинссон ЛюдвигХордан ХоанДелани ТомасРакитич Иван  56' (Торрес Оливер (  56') Корона Хесус  96' (Мунир Эль-Хаддади (  96') Эн-Несири Юссеф  91' (Мир Рафа (  91') Марсьяль Антони  102' (Луисми Крус (  102')
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоФлорес АльбертоСалас КикеФатторе ВалентиноСарсана Антонио
17 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Одна из самых интригующих пар 1/8 финала завершала разборки в Лондоне. «Севилья» традиционно считает Лигу Европы своим турниром, пусть сейчас Унаи Эмери, зародивший эту магию, и не руководит командой. С небольшим преимуществом андалусийцы прибыли в Англию, выиграв первый матч со счётом 1:0. Но «Вест Хэм» при Дэвиде Мойесе прям цветёт. «Молотобойцы» претендуют на топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов через АПЛ, когда такое было.

В прошлом туре АПЛ забил даже украинский ветеран Андрей Ярмоленко, но в матче против «Севильи» он остался в запасе. Атакующее трио составили Бенрахма, Форнальс и Антонио. «Севилья», терзаемая кадровыми проблемами (нельзя было рассчитывать на всех топовых аргентинцев – Ламела, Гомес, Окампос, Акунья), смогла наскрести в атаку Марсьяля, Корону и Эн-Несири в качестве наконечника копья.

Гости начали матч осторожно. Использовали высокий прессинг, но моментально падали к своей штрафной площади всем составом. Было видно, что команда Лопетеги предпочтёт удержать минимальный перевес, нежели будет лезть в атаку. Гости играли вторым номером, но опасный момент создали первыми. Эн-Несири в касание замкнул прострел Аугустинссона, и только зверская реакция Ареоля спасла «Вест Хэм» от пропущенного гола.

Англичане под конец первого тайма ответили своим моментом. Бенрахма нашёл Антонио на углу штрафной площади, Майкл идеально перевёл на дальнюю штангу, где замыкал в касание Томаш Соучек. Вратарь уже не успевал помешать чеху, но от гола спас свою команду Неманья Гудель, распластавшийся в подкате. Спаслась тогда «Севилья», но Соучек свой мяч всё же забил. И опять по той же схеме. Антонио перевёл на дальний угол вратарской, а Томаш завершил атаку, на сей раз пробив головой – 1:0.

Чуть бодрее испанцы стали играть после перерыва. На исходе часа игрового времени Эн-Несири вновь сумел избежать повышенного внимания защитников и после передачи Короны в касание пальнул по воротам. Метил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Вроде бы веселее заиграли футболисты Лопетеги, но и вперёд не летели. Казалось, что ничья по итогу двух матчей всех устраивала, минимальные скорости, осторожный футбол – так встреча в Лондоне и докатилась до овертайма.

«Вест Хэм» не захотел полагаться на футбольную лотерею и овертайм провёл бодро. Соучек загубил очередной свой момент, но гол назревал и случился он в втором дополнительном тайме. Буну в кошачьем прыжке отбил классный выстрел Пабло Форнальса, но на добивании зарешал Андрей Ярмоленко, направивший мяч уже в пустой створ – 2:0. Победа «Вест Хэма» по итогам двух матчей, а «Севилья», так любящая Лигу Европы, евротурнир покидает.

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