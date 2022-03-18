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Хордан о проигрыше «Вест Хэму»: Горький привкус и огромное разочарование

18 Марта 2022 • 13:07 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Севилья
окончен после доп. времени

Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан поделился чувствами после ответной игры с «Вест Хэмом».

«Это сильный удар. В первом тайме мы были не очень хороши, это дорого нам стоило, нас сильно ограничивали внутри, они были мужиками во втором тайме, в какие-то моменты мы были лучше, но не смогли добиться своего», - сказал Хордан после игры.

Он отметил, что вся команда вместе с болельщиками разочарованы таким результатом.

«Горький привкус и огромное разочарование для нас и наших фанатов», - сказал он.

В четверг «Севилья» проиграла по сумме двух матчей «Вест Хэму» и вылетела из розыгрыша Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хоан Хордан
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