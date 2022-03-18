Мойес: «Это была важная победа»

«Вест Хэм» пробился в четвертьфинал Лиги Европы, причем выбили «молотобойцы» не кого-нибудь, а «Севилью», которая традиционно считается фаворитом данного турнира. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен победой и поблагодарил пришедших на стадион болельщиков. Решающий мяч был забит в дополнительное время.

- Невероятный вечер, это очень важная победа, за которую надо поблагодарить болельщиков. Но впереди у нас еще три соперника, кроме нас, остались семь сильных команд. А мы еще особо не нюхали пороха в европейских турнирах. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо и далее, - цитирует слова Мойеса пресс-служба УЕФА.