Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Мойес: «Это была важная победа»

18 Марта 2022 • 07:43 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Севилья
окончен после доп. времени

«Вест Хэм» пробился в четвертьфинал Лиги Европы, причем выбили «молотобойцы» не кого-нибудь, а «Севилью», которая традиционно считается фаворитом данного турнира. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен победой и поблагодарил пришедших на стадион болельщиков. Решающий мяч был забит в дополнительное время.

- Невероятный вечер, это очень важная победа, за которую надо поблагодарить болельщиков. Но впереди у нас еще три соперника, кроме нас, остались семь сильных команд. А мы еще особо не нюхали пороха в европейских турнирах. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо и далее, - цитирует слова Мойеса пресс-служба УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Дэвид Мойес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Марта
08:23 · Лига Европы
Головин в матче с «Брагой» сделал первое результативное действие за последние 10 игр
08:01 · Лига Европы
Педри надеется, что «Барселона» выиграет Лигу Европы
07:43 · Лига Европы
Мойес: «Это была важная победа»
07:12 · Лига Европы
Гасперини: «Было трудно, но мы справились»
01:36 · Лига Европы
Перед серией пенальти: «Айнтрахт» выбил «Бетис» из Лиги Европы
00:56 · Лига Европы
«Лион» удержал ничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
00:41 · Лига Европы
Обамеянг – о шансах «Барселоны» в Лиге Европы: «Мы способны выйти в финал и выиграть его»
00:14 · Лига Европы
Хави впечатлён голом Педри
17 Марта
23:56 · Лига Европы
Хави: «Севилья» – фаворит Лиги Европы»
23:43 · Лига Европы
Педри считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы
23:35 · Лига Европы
«Севилья» установила рекорд по количеству матчей в плей-офф Лиги Европы
23:26 · Лига Европы
«Аталанта» пробилась в четвертьфинал еврокубка в четвертый раз в своей истории
22:58 · Лига Европы
«Барселона» продлила серию без поражений до 11 матчей 1
22:54 · Лига Европы
Стали известны 5 команд, вышедших в 1/4 финала Лиги Европы
22:46 · Лига Европы
«Црвена Звезда» победила, но вылетела из Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем