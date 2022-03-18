Антонио высказался по поводу победного гола Ярмоленко в матче с «Севильей»

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио в разговоре с журналистами рассказал о том, что думает по поводу игры украинского нападающего Андрея Ярмоленко, который отметился забитым мячом в поединке с «Севильей».

Антонио сказал, что Ярмоленко отличный парень, который сумел нанести последний и очень важный штрих в матче с «Севильей». Майкл надеется, что украинский форвард сможет и дальше продолжать в том же духе.

Напомним, что Ярмоленко стал автором победного гола в овертайме, который позволил «молотобойцам» выйти в четвертьфинал Лиги Европы.