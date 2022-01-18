Тренер «Брентфорда»: «Эриксен заслуживает играть на высшем уровне»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что его соотечественник Кристиан Эриксен заслуживает играть на самом высшем уровне. Отметим, что ранее пресса активно связывала с Кристианом с переходом в «Брентфорд».

«Я давно знаю Эриксена и уже работал с ним в прошлом. Ему нужно найти новый клуб. Я считаю, что этот игрок заслуживает играть на самом высоком уровне. Мы польщены тем, что его с нами связывают», – заявил Франк на своей пресс-конференции.

Отметим, что Томас Франк ранее работал с Эриксеном, когда возглавлял юношескую сборную Дании. Недавно Эриксен заявил, что хотел бы найти себе новый клуб и поехать на чемпионат мира 2022.