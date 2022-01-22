Прерванный из-за квадрокоптера матч завершился победой «Вулверхэмптона»

Матч 23-го тура Премьер-лиги «Брентфорд» - «Вулверхэмптон» завершился позже запланированного срока из-за летавшего над полем квадрокоптера. На 32-й минуте матч был остановлен, а футболисты покидали поле.

После невеселого первого тайма пошли голы. Жоау Моутинью сыграл в стенку с партнером и открыл счет. Айвен Тони отыгрался метким ударом с левого края штрафной, а победу для гостей вырвал Рубен Невеш выстрелом с дальнего расстояния - 2:1. Адама Траоре забил и третий, но из офсайда.

Третья победа кряду позволила «волкам» закрепиться на восьмом месте, их соперник 14-й, проиграв четыре мяча подряд.