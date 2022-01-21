«Вулверхэмптон» вернул в «Грассхоппер» полузащитника сборной Японии

Японский полузащитник Хаяо Кавабэ на правах аренды вернулся в швейцарский «Грассхоппер».
26-летний Кавабэ был отдан в аренду на полтора года, сообщает официальный сайт «Грассхоппера».
お帰りなさい @HayaoSfbc— Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 20, 2022
Der japanische Mittelfeldspieler kehrt wie geplant auf Leihbasis von den @Wolves bis Ende Saison 2023 zu GC zurück: https://t.co/8aszQpCHXu#gc#zürich#traditionsclubpic.twitter.com/EgRp5FMnSX
Примечателен тот факт, что только пятого января этого года «Вулверхэмптон» официально приобрёл полузащитника сборной Японии у швейцарского клуба. Контракт Кавабэ с «волками» рассчитан до конца сезона 2024/25.
Ранее сообщалось, что Хаяо Кавабэ лишь доиграет нынешний сезон в составе «Грассхоппера», но швейцарской команде удалось выбить для себя более приятные условия.
В этом сезоне Кавабэ провёл за «Грассхоппер» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами. За сборную Японии Хаяо дебютировал в марте 2021 года. С тех пор центральный полузащитник провёл за национальную команду четыре матча и забил один гол.
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