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«Вулверхэмптон» вернул в «Грассхоппер» полузащитника сборной Японии

21 Января 2022 • 04:00 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
3.10 3.10 2.50
22.01 18:00

Японский полузащитник Хаяо Кавабэ на правах аренды вернулся в швейцарский «Грассхоппер».  

26-летний Кавабэ был отдан в аренду на полтора года, сообщает официальный сайт «Грассхоппера».

Примечателен тот факт, что только пятого января этого года «Вулверхэмптон» официально приобрёл полузащитника сборной Японии у швейцарского клуба. Контракт Кавабэ с «волками» рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что Хаяо Кавабэ лишь доиграет нынешний сезон в составе «Грассхоппера», но швейцарской команде удалось выбить для себя более приятные условия.

В этом сезоне Кавабэ провёл за «Грассхоппер» во всех турнирах 18 матчей, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами. За сборную Японии Хаяо дебютировал в марте 2021 года. С тех пор центральный полузащитник провёл за национальную команду четыре матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Грассхоппер
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