​Тренера «Брентфорда» удалили после матча – известна причина

«Брентфорд» в субботу огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. После финального свистка наставник «пчёл» Томас Франк получил от арбитра красную карточку.

Журналист The Athletic Тим Спирс на своей страничке в «Твиттере» написал о причинах удаления тренера. У Томаса Франка произошёл конфликт с игроком «Вулверхэмптона» (предположительно с Жоау Моуринью). Рефери «наградил» тренера жёлтой карточкой, после чего Франк сказал: «Можешь дать мне и вторую». Это и сделал судья.

После игры Томас Франк сказал: «Если сегодня и должен был быть победитель, то им должны были стать мы».