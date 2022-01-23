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​Тренера «Брентфорда» удалили после матча – известна причина

23 Января 2022 • 00:16 Комментировать
Брентфорд
1:2
Вулверхэмптон
окончен

«Брентфорд» в субботу огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Вулверхэмптона» со счётом 1:2. После финального свистка наставник «пчёл» Томас Франк получил от арбитра красную карточку.

Журналист The Athletic Тим Спирс на своей страничке в «Твиттере» написал о причинах удаления тренера. У Томаса Франка произошёл конфликт с игроком «Вулверхэмптона» (предположительно с Жоау Моуринью). Рефери «наградил» тренера жёлтой карточкой, после чего Франк сказал: «Можешь дать мне и вторую». Это и сделал судья.

После игры Томас Франк сказал: «Если сегодня и должен был быть победитель, то им должны были стать мы».

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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окончен Лидс 0:1 Ньюкасл
окончен Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон 2.95 3.00 2.65
окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм 2.00 3.65 3.65
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити 11.50 5.70 1.27
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