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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Матч АПЛ прерван из-за квадрокоптера

22 Января 2022 • 18:45 Комментировать
Брентфорд
0:1
Вулверхэмптон
3.05 3.00 2.55
2-й тайм

Субботний матч двадцать третьего тура Премьер-лиги Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» был прерван. Вскоре после того, как таймер игрового времени преодолел отметку в 30 минут, арбитр увёл команды в подтрибунное помещение. Причиной такого решения рефери стал квадрокоптер, который летал над футбольным полем.

Следить за развитием событий в поединке между «пчёлами» и «волками» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция в текстовом формате. Всё идёт к тому, что после паузы встреча возобновится. На текущую минуту на табло стадиона горят нули.

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Вулверхэмптон Брентфорд
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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окончен Эвертон 0:1 Астон Вилла 2.80 3.30 2.60
Идет 76 минута Лидс 0:1 Ньюкасл
Идет 51 минута Брентфорд 0:1 Вулверхэмптон 3.05 3.00 2.55
Идет 80 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
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