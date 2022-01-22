​Матч АПЛ прерван из-за квадрокоптера

Субботний матч двадцать третьего тура Премьер-лиги Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» был прерван. Вскоре после того, как таймер игрового времени преодолел отметку в 30 минут, арбитр увёл команды в подтрибунное помещение. Причиной такого решения рефери стал квадрокоптер, который летал над футбольным полем.

Следить за развитием событий в поединке между «пчёлами» и «волками» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция в текстовом формате. Всё идёт к тому, что после паузы встреча возобновится. На текущую минуту на табло стадиона горят нули.