Адама Траоре решил жертвовать процент от своей зарплаты на борьбу с расизмом

Адама Траоре, хавбек «Вулверхэмптона», решил присоединиться к движению Common Goal, которое ведет борьбу с расизмом. Это означает, что Траоре будет жертвовать на обозначенную цель один процент от своей зарплаты, сообщает Sky Sports. Движение было основано в 2017 году футболистом «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой. Одним из главных партнеров Common Goal выступает компания Adidas.

Адама Траоре имеет малийские корни, однако при этом получил испанский паспорт и выступает за сборную Испании. Воспитанник «Барселоны», однако в составе клуба он провел лишь один матч.