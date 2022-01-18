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Адама Траоре решил жертвовать процент от своей зарплаты на борьбу с расизмом

18 Января 2022 • 21:12 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
3.15 3.05 2.50
22.01 18:00

Адама Траоре, хавбек «Вулверхэмптона», решил присоединиться к движению Common Goal, которое ведет борьбу с расизмом. Это означает, что Траоре будет жертвовать на обозначенную цель один процент от своей зарплаты, сообщает Sky Sports. Движение было основано в 2017 году футболистом «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой. Одним из главных партнеров Common Goal выступает компания Adidas.

Адама Траоре имеет малийские корни, однако при этом получил испанский паспорт и выступает за сборную Испании. Воспитанник «Барселоны», однако в составе клуба он провел лишь один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Адама Траоре
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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19.01  23:00 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.60 3.50 1.83
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