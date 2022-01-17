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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» согласовал аренду нападающего из чемпионата Португалии

17 Января 2022 • 14:46 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
3.10 3.00 2.50
22.01 18:00

Английский «Вулверхэмптон» близок к подписанию нападающего «Эшторила» Шикинью на правах аренды. Сообщается, что португалец обойдется «волкам» в сумму в 3 с половиной миллиона евро. Также «Эшторил» может получить дополнительные полтора миллиона в виде бонусов.

Отметим, что Шикинью является воспитанником академии лиссабонского «Спортинга». За свою карьеру футболист успел поиграть за сборную Португалии различных возрастных категорий. Сейчас нападающий готов вылететь в Англию для завершения сделки.

В этом сезоне Шикинью провёл 15 поединков в чемпионате Португалии, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Шикинью
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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