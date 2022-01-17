«Вулверхэмптон» согласовал аренду нападающего из чемпионата Португалии

Английский «Вулверхэмптон» близок к подписанию нападающего «Эшторила» Шикинью на правах аренды. Сообщается, что португалец обойдется «волкам» в сумму в 3 с половиной миллиона евро. Также «Эшторил» может получить дополнительные полтора миллиона в виде бонусов.

Отметим, что Шикинью является воспитанником академии лиссабонского «Спортинга». За свою карьеру футболист успел поиграть за сборную Португалии различных возрастных категорий. Сейчас нападающий готов вылететь в Англию для завершения сделки.

В этом сезоне Шикинью провёл 15 поединков в чемпионате Португалии, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.