Отказавшись продолжать переговоры с «Челси», пока лондонцы не предложат требуемую зарплату, защитник Антонио Рюдигер начал выслушивать предложения других клубов. Согласно различным слухам, на контакт с представителями футболиста выходили «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Однако, ни один из вариантов не привлек немца больше, чем возможное сотрудничество с мадридским «Реалом». Как уверяет журналист Кристиан Фальк, Рюдигер считает свой летний переход в стан испанского гранда приоритетной целью. Отмечается, что «сливочные» готовы платить ему минимум 12 миллионов евро в год.

Посоревноваться с «Реалом» в финансовых аспектах сделки может лишь «ПСЖ», но парижане пока не уверены, стоит ли форсировать события, приглашая игрока на не проблемную позицию в команде.