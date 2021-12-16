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Рюдигера не убедили предложения других клубов – он хочет в «Реал» слухи

16 Декабря 2021 • 00:49 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Челси
6.70 4.10 1.52
19.12 17:00

Отказавшись продолжать переговоры с «Челси», пока лондонцы не предложат требуемую зарплату, защитник Антонио Рюдигер начал выслушивать предложения других клубов. Согласно различным слухам, на контакт с представителями футболиста выходили «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Однако, ни один из вариантов не привлек немца больше, чем возможное сотрудничество с мадридским «Реалом». Как уверяет журналист Кристиан Фальк, Рюдигер считает свой летний переход в стан испанского гранда приоритетной целью. Отмечается, что «сливочные» готовы платить ему минимум 12 миллионов евро в год.

Посоревноваться с «Реалом» в финансовых аспектах сделки может лишь «ПСЖ», но парижане пока не уверены, стоит ли форсировать события, приглашая игрока на не проблемную позицию в команде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
dfgdhry81
16 Декабря 2021 в 01:03
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окончен Арсенал 2:0 Вест Хэм 2.13 3.60 3.60
16.12  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 2.12 3.65 3.40
16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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