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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ отклонила просьбу «Челси» о переносе воскресного матча

19 Декабря 2021 • 14:47 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
...
Челси
6.70 4.10 1.52
Через 0 ч. 39 мин.

«Челси» пытался перенести воскресный матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Как стало известно The Telegraph, лондонский клуб отправлял соответствующий запрос, но получил отказ утром 19 декабря.

Напомним, что из-за вспышек коронавируса в клубах были перенесены сразу шесть матчей 18-го тура Премьер-лиги Англии.

«Вулверхэмптон» и «Челси» начнут очный матч в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Вулверхэмптон» - на восьмой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
19 Декабря 2021 в 15:36
У АПЛовских руководителей имеется зуб на всё что не английское, тем более Абрамович из России если бы он был арабом могли бы понять и простить...
fireland
19 Декабря 2021 в 15:32
Естественно.
То Тейлора назначат на все топовые матчи, то с нарушениями гол засчитают. Теперь 6 игроков с ковид - переносят всем, кроме Челси.
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19.12  17:00 Вулверхэмптон ... Челси 6.70 4.10 1.52
19.12  17:00 Ньюкасл ... Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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