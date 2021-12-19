​АПЛ отклонила просьбу «Челси» о переносе воскресного матча

«Челси» пытался перенести воскресный матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Как стало известно The Telegraph, лондонский клуб отправлял соответствующий запрос, но получил отказ утром 19 декабря.

Напомним, что из-за вспышек коронавируса в клубах были перенесены сразу шесть матчей 18-го тура Премьер-лиги Англии.

«Вулверхэмптон» и «Челси» начнут очный матч в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Вулверхэмптон» - на восьмой.