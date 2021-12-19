Тухель: «Мы много говорим о защите и безопасности игроков, но…»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итоговый результат поединка с «Вулверхэмптоном», в котором лондонцам не удалось взломать оборону соперника и добыть три очка. Также немецкий специалист снова высказался касательно решения АПЛ не переносить встречу в связи с огромным количеством зараженных футболистов команды.

«Сейчас мне не важен счет на табло, я доволен игрой. То, что я увидел во втором тайме, мне понравилось. Мы сделали достаточно для победы, но не хватило везения. Не могу в чем-то упрекнуть подопечных.

Нежелание АПЛ переносить матч? Мы так много говорим о защите и безопасности игроков, но я не уверен, что сегодня был сделан шаг в эту сторону. Я хотел бы поговорить с руководством чемпионата. Нужно же понимать, что нам делать дальше», - сказал Тухель во время флэш-интервью в эфире Sky Sports.