​Тухеля разозлил отказ АПЛ в переносе матча

«Челси» обращался в Премьер-лигу с просьбой перенести матч против «Вулверхэмптона», но услышал отказ. Рулевой лондонской команды Томас Тухель высказался по этому поводу незадолго до старта игры.

«Мы думали, что у нас веские аргументы. Семь наших игроков сдали положительные тесты. Мы вместе ужинали, обедали… Кажется, что это не прекратится, если так будет дальше. Мы попросили о переносе, чтобы взять ситуацию под контроль, но нам отказали. Это очень сложно. В итоге мы вынуждены рисковать и выпускать игроков с повреждениями.

У нас четыре дни подряд новые позитивные тесты. Как это остановить, если мы пересекаемся на встречах, едем в автобусе? Мы разочарованы. Мы немного рассержены», - цитирует Тухеля BBC на своём сайте.