​Тухель: «Если в команде коронавирус, нужно переносить три матча, а не один»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу массового переноса игр из-за вспышек коронавируса в клубах Англии.

«Эдди Хау прав, говоря, что он опасается за честность соревнований, учитывая все переносы. Но все, кто говорит, что чемпионат нужно продолжать, тоже правы. Однозначного ответа нет, поэтому у меня нет ощущения, моё мнение единственно верное. Ситуация очень сложная.

Моё мнение таково, что если в команде коронавирус, нужно переносить три матча, а не один. Футболистам нужно 10 дней для восстановления. Но если переносить три игры, возникает другая проблема, поэтому я могу понять стремление проводить как можно больше матчей», - слова Тухеля приводятся на клубном сайте «Челси».