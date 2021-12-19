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​Тухель встал на защиту Сауля

19 Декабря 2021 • 11:24 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
...
Челси
6.70 4.10 1.52
Через 4 ч. 37 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель встал на защиту полузащитника команды Сауля. Испанец перебрался в лондонский клуб перед самым закрытием летнего трансферного окна, но за «пенсионеров» он пока отыграл лишь 397 минут в девяти матчах.

«Да, у Сауля проблемы. Но первый ли это игрок, у которого возникли проблемы после переезда в АПЛ? Нет. И не последний.

Я всегда буду защищать наших игроков. Критика к нему несправедлива. Я понимаю, что фанаты разочарованы ничьей с «Эвертоном», но из-за таких реакций меня и нет в социальных сетях.

Сауль знает, что ему нужно для прогресса, и он старается. У него проблемы, но мы всё ещё пытаемся найти лучшую его версию», - слова Тухеля приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Сауль Ньигес
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
19 Декабря 2021 в 11:45
за 4 месяца так и не смогли вписать Сауля с схему - проблема тренера или Грановской?
Соломон
19 Декабря 2021 в 12:05
Есть ненавязчивая версия, что проблемы одной создали проблемы другому
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19.12  17:00 Вулверхэмптон ... Челси 6.70 4.10 1.52
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19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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