​Тухель встал на защиту Сауля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель встал на защиту полузащитника команды Сауля. Испанец перебрался в лондонский клуб перед самым закрытием летнего трансферного окна, но за «пенсионеров» он пока отыграл лишь 397 минут в девяти матчах.

«Да, у Сауля проблемы. Но первый ли это игрок, у которого возникли проблемы после переезда в АПЛ? Нет. И не последний.

Я всегда буду защищать наших игроков. Критика к нему несправедлива. Я понимаю, что фанаты разочарованы ничьей с «Эвертоном», но из-за таких реакций меня и нет в социальных сетях.

Сауль знает, что ему нужно для прогресса, и он старается. У него проблемы, но мы всё ещё пытаемся найти лучшую его версию», - слова Тухеля приводит Goal.com.