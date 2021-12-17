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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» потерял нескольких звёздных футболистов из-за коронавируса

17 Декабря 2021 • 08:41 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
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Челси
6.70 4.10 1.52
19.12 17:00

В лондонском «Челси» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Covid-19 заразились несколько звездных футболистов команды. Об этом поведал наставник «пенсионеров» Томас Тухель в разговоре с клубной пресс-службой.

По словам немецкого специалиста, положительные тесты сдали нападающие Тимо Вернер и Ромелу Лукаку, а также вингер Каллум Хадсон-Одои и защитник Бен Чилуэлл. Подозрение на коронавирус у атакующего полузащитника Кая Хаверца.

После 17 туров чемпионата Англии лондонский коллектив занимает третье место в таблице. Следующий матч «Челси» проведет против «Вулверхэптона» 19 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Тимо Вернер Бен Чилуэлл Каллум Хадсон-Одои Кай Хаверц
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Zenituwka
17 Декабря 2021 в 08:53
Вот кто не позволяют себе остограмиться по выходным :) Не пьянства ради, здоровья для ))
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