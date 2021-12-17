«Челси» потерял нескольких звёздных футболистов из-за коронавируса

В лондонском «Челси» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Covid-19 заразились несколько звездных футболистов команды. Об этом поведал наставник «пенсионеров» Томас Тухель в разговоре с клубной пресс-службой.

По словам немецкого специалиста, положительные тесты сдали нападающие Тимо Вернер и Ромелу Лукаку, а также вингер Каллум Хадсон-Одои и защитник Бен Чилуэлл. Подозрение на коронавирус у атакующего полузащитника Кая Хаверца.

После 17 туров чемпионата Англии лондонский коллектив занимает третье место в таблице. Следующий матч «Челси» проведет против «Вулверхэптона» 19 декабря.