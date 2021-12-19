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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Челси» - 2 победы в последних 7 матчах

19 Декабря 2021 • 19:05 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Челси
окончен

После поединка с «Манчестер Юнайтед», в котором «Челси» не смог добыть три очка несмотря на игровое преимущество, дела у лондонцев пошли не лучшим образом. Команда выдала серию из неудачных матчей, сумев оформить всего лишь две победы в семи встречах.

Очередную «подножку» подопечным Томаса Тухеля поставил «Вулверхэмптон», сохранивший свои ворота сухими в игре английской Премьер-лиги. Примечательно, что «Челси» требовал перенести данное противостояние в связи с огромным количеством положительных тестов на Covid-19 в коллективе – в запасе «синие» осталось всего четыре полевых игрока.

Таким образом, «Челси» уже на шесть пунктов отстает от лидера «Манчестер Сити» в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед
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окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
Идет 45 минута Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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