У «Челси» - 2 победы в последних 7 матчах

После поединка с «Манчестер Юнайтед», в котором «Челси» не смог добыть три очка несмотря на игровое преимущество, дела у лондонцев пошли не лучшим образом. Команда выдала серию из неудачных матчей, сумев оформить всего лишь две победы в семи встречах.

Очередную «подножку» подопечным Томаса Тухеля поставил «Вулверхэмптон», сохранивший свои ворота сухими в игре английской Премьер-лиги. Примечательно, что «Челси» требовал перенести данное противостояние в связи с огромным количеством положительных тестов на Covid-19 в коллективе – в запасе «синие» осталось всего четыре полевых игрока.

Таким образом, «Челси» уже на шесть пунктов отстает от лидера «Манчестер Сити» в турнирной таблице.