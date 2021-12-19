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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У «Челси» всего четыре полевых игрока в запасе на матч, который АПЛ не перенесла

19 Декабря 2021 • 16:38 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Челси
6.70 4.10 1.52
2-й тайм

В воскресенье в 18-м туре английской Премьер-лиги сыграют «Вулверхэмптон» и «Челси». Днём появилась информация о том, что лондонский клуб просил перенести игру, но в ответ услышал отказ. Как следствие, рулевой «пенсионеров» Томас Тухель смог включить лишь шесть игроков в число запасных, причём четыре из этих игроков являются вратарями.

С первых минут в составе «Челси» на поле выйдут: Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Канте, Чалоба, Пулишич, Маунт, Зиеш.

На скамейке запасных окажутся: Кепа (вратарь), Беттинелли (вратарь), Сарр, Баркли, Ковачич, Сауль.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Челси» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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Идет 91 минута Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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