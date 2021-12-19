«Вулверхэмптон» отстоял свои ворота в матче с «Челси»

В 18-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Челси» и привычно перекрыл все пути к своим воротам. У «синих» был перевес по владению мячом, но только и всего. В целом у соперников было по три удара по воротам, а лучший шанс упустил Кристиан Пулишич, который остался сам перед голкипером и попал в него.
Нулевая ничья увеличила отставание «Челси» от лидера до шести очков.
Протокол игры
|Вулверхэмптон
|0:0
|Челси
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Хувер Ки-Джана • Дендонкер Леандер • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Марсал Фернандо • Хименес Рауль 89' ( Тринкан Франсишку ( 89') • Поденсе Даниэл 79' ( Траоре Адама ( 79')
Запасные: Моуленд Луи • Жордау Бруну • Кандл Люк • Буэно Уго • Радди Джон • Семеду Нелсон
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • 33'Джеймс Рис II • Канте Н'Голо • Чалоба Трево 30' 46' ( Ньигес Сауль ( 46') • Алонсо Маркос • Маунт Мэйсон • Зиеш Хаким 65' ( Ковачич Матео ( 65') • Пулишич Кристиан
Запасные: Сарр Маланг • Беттинелли Маркус • Баркли Росс • Аррисабалага Кепа
19 декабря. Стадион "Молинью".
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