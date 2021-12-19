«Вулверхэмптон» отстоял свои ворота в матче с «Челси»

В 18-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Челси» и привычно перекрыл все пути к своим воротам. У «синих» был перевес по владению мячом, но только и всего. В целом у соперников было по три удара по воротам, а лучший шанс упустил Кристиан Пулишич, который остался сам перед голкипером и попал в него.

Нулевая ничья увеличила отставание «Челси» от лидера до шести очков.