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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» отстоял свои ворота в матче с «Челси»

19 Декабря 2021 • 18:54 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
0:0
Челси
окончен

В 18-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» играл против «Челси» и привычно перекрыл все пути к своим воротам. У «синих» был перевес по владению мячом, но только и всего. В целом у соперников было по три удара по воротам, а лучший шанс упустил Кристиан Пулишич, который остался сам перед голкипером и попал в него.

Нулевая ничья увеличила отставание «Челси» от лидера до шести очков.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:0 Челси
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Хувер Ки-Джана Дендонкер Леандер Невеш Рубен Моутинью Жоау Марсал Фернандо Хименес Рауль   89' (Тринкан Франсишку (   89') Поденсе Даниэл   79' (Траоре Адама (   79')
Запасные: Моуленд Луи Жордау Бруну Кандл Люк Буэно Уго Радди Джон Семеду Нелсон
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго Рюдигер Антонио   33' Джеймс Рис II Канте Н'Голо Чалоба Трево   30'   46' (Ньигес Сауль (   46') Алонсо Маркос Маунт Мэйсон Зиеш Хаким   65' (Ковачич Матео (   65') Пулишич Кристиан
Запасные: Сарр Маланг Беттинелли Маркус Баркли Росс Аррисабалага Кепа
19 декабря. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
19 Декабря 2021 в 19:02
очень крепкая команда волков, даже Сити победил их с помощью левенького пеналья...
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окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
Идет 45 минута Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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