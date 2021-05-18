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«Манчестер Юнайтед» определился с лучшим футболистом сезона 2020/21

18 Мая 2021, 17:31,

Официальный сайт «Манчестер Юнайтед признал португальского полузащитника Бруну Фернандеша лучшим игроком сезона 2020/21. 

«Он не с нашей планеты», - написано в «Твиттере» английского клуба. 

Статистика Фернандеша в текущем сезоне на данный момент - 18 голов в 36 матчах АПЛ, девять мячей в еврокубках и 16 голевых передач во всех турнирах. Также португалец побил рекорд Фрэнка Лэмпарда, став самым забивающим полузащитником в истории английских команд. Бывший игрок «Челси» в сезоне 2009/10 отличился 27 раз. После 34-го тура сезона 2020/21 на счету Бруну было уже 28 результативных ударов. 

Фернандеш пополнил состав «манкунианцев» в январе 2020 года, став одним из лидеров команды. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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