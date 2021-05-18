«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом», «Лидс» снова победил

В чемпионате Англии стартовал предпоследний тур. «Манчестер Юнайтед» играл против вылетающего «Фулхэма» и создал предостаточно моментов даже для разгромной победы, но забил всего раз. Это Эдинсон Кавани в начале игры плотно зарядил с дальней дистанции. У «дачников» время от времени проходили опасные выходы, и Джо Брайан на 76-й минуте отыгрался, головой замкнув прострел от Бобби Рида - 1:1. «МЮ» остается вторым, но пока не гарантировал себе серебро.

Неугомонный «Лидс» победил в третий раз кряду, сегодня досталось «Саутгемптону» (2:0), и опередил «Эвертон», выйдя на восьмое место.