Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом», «Лидс» снова победил

18 Мая 2021, 21:59,

В чемпионате Англии стартовал предпоследний тур. «Манчестер Юнайтед» играл против вылетающего «Фулхэма» и создал предостаточно моментов даже для разгромной победы, но забил всего раз. Это Эдинсон Кавани в начале игры плотно зарядил с дальней дистанции. У «дачников» время от времени проходили опасные выходы, и Джо Брайан на 76-й минуте отыгрался, головой замкнув прострел от  Бобби Рида - 1:1. «МЮ» остается вторым, но пока не гарантировал себе серебро.

Неугомонный «Лидс» победил в третий раз кряду, сегодня досталось «Саутгемптону» (2:0), и опередил «Эвертон», выйдя на восьмое место.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм
(1:0) Кавани Эдинсон 15'    
    76' Брайан Джо (1:1)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Туанзебе Аксел Шоу Люк   90' Мактоминай Скотт   62' (Рэшфорд Маркус (   62') Фред Сантос Гринвуд Мэйсон   83' (Диалло Амад (   83') Фернандеш Бруну   18' Погба Поль Кавани Эдинсон   87' (Ван де Бек Донни (   87')
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Байи Эрик Матич Неманья Теллес Алекс Хендерсон Дин
Ареола Альфонс   90' Лемина Марио   51' Адарабиойо Олуватосин Рим Тим Брайан Джо Замбо-Ангисса Андре-Франк Рид Харрисон   32' (Андерсен Йоаким (   32') Рид Бобби Лукмен Адемола   87'   89' (Тете Кенни (   89') Карвалью Фабиу   63' (Лофтус-Чик Рубен (   63') Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Майя Джош Одои Денис Эйна Ола Онома Джошуа
18 мая. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры  
Саутгемптон 0:2 Лидс
    73' Бэмфорд Патрик (0:1)
    90' Робертс Тайлер (0:2)
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл Стивенс Джек Вестергор Янник Салису Мохаммед Уолкотт Тео   78' (Диалло Ибраима (   78') Уорд-Праус Джеймс Армстронг Стюарт Дженепо Мусса Телла Нейтан   70' (Редмонд Натан (   70') Адамс Че   46' (Ингс Дэнни (   46')
Запасные: Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл Беднарек Ян Минамино Такуми Обафеми Майкл Форстер Фрейзер
Касилья Кико Эйлинг Люк Льоренте Диего   46' (Стрёйк Паскаль (   46'   66') Купер Лиам Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин   34'   46' (Берарди Гаэтано (   46') Рафинья Диас Даллас Стюарт   56' Морено Родриго   78' (Робертс Тайлер (   78') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Меслье Иллан Эрнандес Пабло Дженкинс Джек Дэвис Лейф Шеклтон Джейми Поведа Иан
18 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Фулхэм, Лидс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола