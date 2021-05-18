«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом», «Лидс» снова победил

|
18 Мая 2021, 21:59,
|
|
В чемпионате Англии стартовал предпоследний тур. «Манчестер Юнайтед» играл против вылетающего «Фулхэма» и создал предостаточно моментов даже для разгромной победы, но забил всего раз. Это Эдинсон Кавани в начале игры плотно зарядил с дальней дистанции. У «дачников» время от времени проходили опасные выходы, и Джо Брайан на 76-й минуте отыгрался, головой замкнув прострел от Бобби Рида - 1:1. «МЮ» остается вторым, но пока не гарантировал себе серебро.
Неугомонный «Лидс» победил в третий раз кряду, сегодня досталось «Саутгемптону» (2:0), и опередил «Эвертон», выйдя на восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Кавани Эдинсон 15'
|76' Брайан Джо (1:1)
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Туанзебе Аксел • Шоу Люк • 90'Мактоминай Скотт 62' ( Рэшфорд Маркус ( 62') • Фред Сантос • Гринвуд Мэйсон 83' ( Диалло Амад ( 83') • Фернандеш Бруну • 18'Погба Поль • Кавани Эдинсон 87' ( Ван де Бек Донни ( 87')
Запасные: Мата Хуан • Уильямс Брендон • Байи Эрик • Матич Неманья • Теллес Алекс • Хендерсон Дин
Ареола Альфонс • 90'Лемина Марио • 51'Адарабиойо Олуватосин • Рим Тим • Брайан Джо • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Рид Харрисон 32' ( Андерсен Йоаким ( 32') • Рид Бобби • Лукмен Адемола 87' 89' ( Тете Кенни ( 89') • Карвалью Фабиу 63' ( Лофтус-Чик Рубен ( 63') • Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Майя Джош • Одои Денис • Эйна Ола • Онома Джошуа
18 мая. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|Саутгемптон
|0:2
|Лидс
|73' Бэмфорд Патрик (0:1)
|90' Робертс Тайлер (0:2)
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл • Стивенс Джек • Вестергор Янник • Салису Мохаммед • Уолкотт Тео 78' ( Диалло Ибраима ( 78') • Уорд-Праус Джеймс • Армстронг Стюарт • Дженепо Мусса • Телла Нейтан 70' ( Редмонд Натан ( 70') • Адамс Че 46' ( Ингс Дэнни ( 46')
Запасные: Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл • Беднарек Ян • Минамино Такуми • Обафеми Майкл • Форстер Фрейзер
Касилья Кико • Эйлинг Люк • Льоренте Диего 46' ( Стрёйк Паскаль ( 46' ) • 66'Купер Лиам • Алиоски Эгзиян • Филлипс Кэлвин 34' 46' ( Берарди Гаэтано ( 46') • Рафинья Диас • Даллас Стюарт • 56'Морено Родриго 78' ( Робертс Тайлер ( 78') • Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик
Запасные: Меслье Иллан • Эрнандес Пабло • Дженкинс Джек • Дэвис Лейф • Шеклтон Джейми • Поведа Иан
18 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Фулхэм, Лидс