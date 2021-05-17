​Сульшер: Протесты фанатов повлияли на результаты «Манчестер Юнайтед»

В двух последних матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл на своём поле «Лестеру» и «Ливерпулю». «Красным дьяволам» пришлось проводить три игры за пять дней, ведь из-за протестов фанатов игра против «Ливерпуля» переносилась.

«Я не хочу использовать это как оправдание двух поражений, но это повлияло. Физически невозможно играть с той же интенсивностью при таком количестве игр. У нас не было привычного восстановления, у нас не было привычного распорядка, мы не проводили привычную тактическую подготовку», - цитирует Сульшера The Guardian.

«МЮ» занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ.