Паркер – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы сыграли фантастически»

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18 Мая 2021, 22:22,
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Думаю, что мы сыграли фантастически. Если вы приезжаете на «Олд Траффорд», то должны проявлять смелость. Очень горжусь своей командой и доволен её выступлением.
Мы забили гол и здорово защищались. Понимаю, что о позитиве чаще говорят после побед, но с точки зрения производительности мы были хороши.
Гол Кавани? Я не понимаю, почему это не офсайд», - цитирует Паркера Sky Sports.
Отметим, что «Фулхэм» уже вылетел из английской Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» по-прежнему располагается на втором месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Фулхэм, Скотт Паркер