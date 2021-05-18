​Сульшер не согласен с Моуринью

В своё время Жозе Моуринью называл достижением свой финиш с «Манчестер Юнайтед» на втором месте в Премьер-лиге. Нынешний рулевой «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер не согласен со своим коллегой.

«В течение последних лет первые две строчки в Премьер-лиге занимали одни и те же команды. Для нас хорошо оказаться здесь, но мы не можем сказать, что это достижение. Нет, это не достижение», - высказался Сульшер на пресс-конференции.

«Мы добились некоторого прогресса во многих областях, но мы не там, где хотим быть. Мы знаем, что нам нужно улучшить, и хотим сделать следующий шаг», - отметил норвежский специалист.