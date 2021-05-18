Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Рой Кин пополнил Зал славы английской Премьер-лиги

18 Мая 2021, 15:54,

Официальный аккаунт АПЛ в Instagram сообщил, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в Зал славы чемпионата Англии. 

«Прирождённый лидер и капитан команды» - такими словами пресс-служба АПЛ описала свой выбор. Также в посте отметили, что Рой Кин провёл в составе «красных дьяволов» 366 матчей, забив 39 голов. На счету футболиста семь чемпионств, две награды за лучшего игрока месяца и 33 голевые передачи. 

Рой Кин стал четвёртым игроком, который оказался в Зале славы. До ирландца в списке оказались Алан Ширер, Тьерри Анри и Эрик Кантона

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рой Кин
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