Рой Кин пополнил Зал славы английской Премьер-лиги

Официальный аккаунт АПЛ в Instagram сообщил, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в Зал славы чемпионата Англии.

«Прирождённый лидер и капитан команды» - такими словами пресс-служба АПЛ описала свой выбор. Также в посте отметили, что Рой Кин провёл в составе «красных дьяволов» 366 матчей, забив 39 голов. На счету футболиста семь чемпионств, две награды за лучшего игрока месяца и 33 голевые передачи.

Рой Кин стал четвёртым игроком, который оказался в Зале славы. До ирландца в списке оказались Алан Ширер, Тьерри Анри и Эрик Кантона.