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Сульшер обратился к болельщикам после матча с «Фулхэмом»

19 Мая 2021, 00:36,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер обратился к болельщикам после матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Здорово, что вы снова с нами и поддерживаете команду. Мы знаем, что это был долгий-долгий год для всех. Но я благодарен вам за то, что вы пришли на стадион и поддержали нас. Здорово работать с этой командой, у нас отличный коллектив. Я понимаю, что мы находимся не на своем месте, хотим стать чемпионами. Надеюсь, что нам удастся порадовать вас трофеем в этом сезоне. Я сделаю всё, что в моих силах. Верю, что увижу вас на трибунах в следующем сезоне», - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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