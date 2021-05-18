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Фернандеш: «Мяч не шёл в ворота»

18 Мая 2021, 22:38,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Здорово, что фанаты вернулись на трибуны – это прекрасное чувство. Мы знаем, что болельщики очень важны для футбола. Жаль, что мы не смогли подарить им победу.

Мы очень много давили, имели хорошие шансы, но не смогли их реализовать. Вы бьете, стараетесь, но мяч не залетает в ворота, иногда такое случается. Не стоит унывать, необходимо готовиться к следующей игре», - цитирует Фернандеша BBC.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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